الأهلي يحسم ملف المدير الفني الجديد

GOAL

أخيرًا وبعد طول انتظار.. توصل مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، إلى اتفاق مع مدربه الجديد؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

الأهلي بدأ معسكره الإعدادي للموسم القادم، بدون أي مدرب؛ حيث يتولى يوسف عنبر، المسؤولية بشكل مؤقت، لحين تعيين "خليفة" للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي رحل عن الفريق، بنهاية العام الرياضي الماضي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الأربعاء، اتفقت الإدارة الأهلاوية، مع المدير الفني الألماني ماتياس يايسله؛ على تولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة القادمة.

وأعلنت الصحيفة، أن يايلسه سيوقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ لمدة موسمين، حتى 30 يونيو من عام 2025.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وأشارت إلى أن الأهلي، سيعلن عن صفقة التعاقد مع المدير الفني الألماني رسميًا، خلال اليومين القادمين، على أن يلتحق بعدها بمعسكر الفريق، في النمسا.

ماتياس يايلسه، البالغ من العمر 35 سنة فقط، بدأ مسيرته التدريبية مع الفئات السنية لنادي لايبزيج الألماني، قبل أن يقود بروندبي الدنماركي، ثم ليفيرينج وريد بول سالزبورج النمساويين.

جدير بالذكر أن يايلسه، حقق لقب الدوري النمساوي "مرتين" وكأس النمسا "مرة"، خلال فترة توليه القيادة الفنية لنادي سالزبورج.

GOAL