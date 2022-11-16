انتهت الأزمة؟ نيمار: أنا محظوظ للعب بجوار ميسي ومبابي

نيمار يتحدث بشكل إيجابي عن مبابي

أعرب النجم البرازيلي نيمار عن سعادته بقدرته على اللعب مع كيليان مبابي وليونيل ميسي في باريس سان جيرمان، حيث سئل نجم السامبا عن علاقته بالثنائي قبل فترة قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم.

وقال نيمار إنه يمزح مع النجم الأرجنتيني بشأن الحصول على بطولة كأس العالم المقبلة في قطر، كما تحدث بصورة إيجابية أيضًا عن مبابي، زميله الفرنسي الذي قد توترت معه العلاقة في آخر فترة.

وتحدث نيمار مع "The Telegraph"، وقال: من الواضح أن كل شخص لديه آمال كبيرة في كأس العالم ولا يشعر بالقلق بل بالحماس، الجميع يريد أن يشارك في المونديال، نحن لا نناقش الأمر كثيرًا ولكن في بعض الأحيان نمزح بشأن عبور المسارات مع بعضنا البعض في النهائي. أقول له (ميسي) أنني سأكون بطلاً وسأنتصر عليه ونحن نضحك كثيراً".

وواصل: "اللعب معه ومبابي متعة كبيرة. إنهما عظيمان، مع اعتبار أن ميسي منذ فترة طويلة هو الأفضل في العالم. كيليان لاعب شاب ينمو ويظهر إمكانياته ولا يزال لديه الكثير ليحسنه، من الرائع دائمًا اللعب جنبًا إلى جنب مع العظماء، لطالما فضلت ذلك''.

ويأتي حديث نيمار الإيجابي عن مبابي بعد فترة قليلة من التقارير الصحفية التي تشير إلى وجود مشاكل بين الثنائي ودخول البرازيلي في فريق مع ميسي ضد كيليان ومن يقف معه.