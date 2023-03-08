انتهت الأزمة .. جلسة مصارحة بين عبد الرحمن العبود نونو سانتو قبل الكلاسيكو

العبود قد يكون له دورًا في مباراة الكلاسيكو أمام النصر

انتهت أزمة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، مع عبد الرحمن العبود جناح النمور، بعد فترة من الفتور في العلاقة بين الثنائي، نتيجتها هي استبعاد اللاعب نهائيًا من حسابات المدرب.

ويستعد فريق نادي الاتحاد لاستضافة نظيره النصر مساء غدٍ الخميس، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.

وأشار الإعلامي الرياضي وليد الصيعري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن هناك جلسة مصارحة تمت بالأمس بين العبود والمدرب سانتو.

وجاء في التغريدة التي نشرها الصيعري كالآتي: "جلسة مصارحة مساء الأمس بين عبد الرحمن العبود والمدرب نونو سانتو، تُنهي موضوع سوء الفهم، بحضور الرئيس أنمار الحائلي، واللاعب سيدخل ضمن قائمة الفريق أمام النصر".

وشهدت الفترة الماضية، قيام نونو سانتو باستبعاد عبد الرحمن العبود من حساباته، في ظل عدم قناعة نونو سانتو بما يقدمه اللاعب، لتعود العلاقات من جديد قبل الكلاسيكو.