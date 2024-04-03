انتهت .. الاتحاد يحرم الهلال من صفقة مهمة بـ"تجديد" عقد لاعبه رسميًا

الاتحاد يحافظ على لاعبه لفترة طويلة..

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عاشت جماهير نادي الاتحاد، في "قلق" كبير لعدة أسابيع؛ خوفًا من خسارة واحد من أفضل المواهب السعودية، لمصلحة عملاق الرياض الهلال.

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هذا اللاعب الاتحادي؛ هو متوسط الميدان الشاب عبدالإله هوساوي، المعار في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج السعودي.

ومنذ دخول هوساوي، الفترة الحرة من عقده مع العميد، في الأسابيع القليلة الماضية، واسم اللاعب يرتبط بالانتقال إلى صفوف الزعيم الهلالي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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لكن.. مجلس إدارة نادي الاتحاد، حسم هذا الجدل نهائيًا؛ بإعلانه تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 22 سنة رسميًا؛ لمدة 4 مواسم قادمة، حتى صيف 2028.

وأشاد البرتغالي دومينجوس أوليفيرا، الرئيس التنفيذي للاتحاد، في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي، بالمستويات الرائعة التي يقدمها هوساوي مع الخليج، لافتًا إلى أن إعارته كان الهدف منها؛ الحصول على فرصة المشاركة في المباريات.

جدير بالذكر أن عبدالإله هوساوي الذي يجيد في الارتكاز ولاعب الوسط "رقم 8"، لعب 24 مباراة رسمية مع نادي الخليج، في الموسم الرياضي الحالي، مسجلًا هدفًا وحيدًا وصانعًا آخر.

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