من سيئ إلى أسوأ.. انتهاء موسم ماورو إيكاردي بعد طلاقه من واندا نارا!

الأرجنتيني كان على أعتاب رقم تاريخي

بعد أن انتهت علاقته مع عارضة الأزياء الأرجنتينية واندا نارا بالطلاق رسميًا، يبدو أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ مع الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وخلال مباراة جلطة سراي وتوتنهام في الدوري الأوروبي والتي انتهت بفوز الفريق التركي 3-2، تعرض إيكاردي لإصابة خطيرة غادر الملعب على إثرها فورًا.

الأشعات والتحاليل أثبتت إصابة ماورو إيكاردي بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى، لينتهي الموسم بشكل كامل بالنسبة للاعب البالغ من العمر 31 عامًا.

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وقدم إيكاردي بداية موسم جيدة للغاية مع الفريق التركي، وقد سجل 6 أهداف منذ انطلاق موسم 2024-2025 في كل المسابقات، منها 4 في الدوري التركي.

وكان إيكاردي على بعد 12 هدفًا فقط من الوصول إلى الهداف الأجنبي الأكثر تسجيلًا في تاريخ فريق جلطة سراي، الذي عج طيلة مسيرته بالعديد من المهاجمين الأجانب الأفذاذ.