ما خطوة الأرجنتيني؟

أطلق أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مشروعًا تجاريًا جديدًا، ضمن خطته الهادفة لبناء علامته التجارية بعيدًا عن كرة القدم.

أضاف مهاجم إنتر ميامي البالغ من العمر 37 عامًا مجموعة من المشاريع إلى محفظته الاستثمارية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك "العقارات والفنادق والتكنولوجيا".

مؤخرًا، بدأ الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات مشواره في مجال العطور بـ"عطر ليو ميسي"، الذي يبلغ سعر زجاجة 100 مل منه 110 دولارات، ويقال إنه "يجسد جوهر شخصية النجم الأرجنتيني المتواضعة والقوية".

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وحسب "sportbible"، فقد ينافس ميسي بالمشروع الجديد خصمه الأشرع في كرة القدم كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، والذي سبق في عالم العطور بمنتج "كريستيانو رونالدو ليجاسي في 2015".

وذكرت شبكة "فوربس"، أن إجمالي أرباح نجم النصر السعودي (39 عامًا) في الأشهر الـ12 الماضية بلغ حوالي 260 مليون دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق للاعب كرة قدم.

ويرى كثيرون أن ميسي أنهى منافسته مع رونالدو على مدى عقدين من الزمان، بعدما حسم لقب كأس العالم (قطر 2022) لصالح منتخب الأرجنتين.