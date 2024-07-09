بعد انتهاء الحلم الإيطالي .. المُتهم بالانحياز لريال مدريد يقترب من إدارة نهائي اليورو!

الترشيحات كلها تصب نحوه

أصبح الحكم البولندي سيمون مارتشينياك هو الأقرب في الوقت الحالي لقيادة نهائي يورو 2024، بعد تبخر أحلام نظيره الإيطالي دانييلي أورساتو.

وكان يطمح أورساتو في إنهاء مسيرته مع كرة القدم وعمره 48 عاماً، عن طريق إدارة نهائي اليورو، ولكن تم استبعاده من الترشيحات، مع منح مباراتي نصف النهائي لكل من السلوفيني سلافكو فينسيتش والألماني فيليكس تسفاير.

موقع "Football Italia" قال إن المرشح الأوفر حظًا في الوقت الحالي للنهائي، هو مارتشينياك رغم الجدل الذي أثير حوله في المباريات التي أدارها مؤخرًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويعتبر البولندي هو بطل موقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والتي شهدت العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، على رأسها إلغاء هدفًا مؤثرًا للفريق الألماني، وتم اتهامه وقتها بالانحياز للعملاق المدريدي.

وسبق له كذلك إدارة العديد من المباريات الهامة بشكل عام، وأبرزها نهائي كأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، والذي شهد حصول منتخب التانجو على اللقب بركلات الترجيح.

جدير بالذكر أن الترشيحات للنهائي المقام يوم 14 يوليو الجاري بالعاصمة الألمانية برلين، شهدت أيضًا تواجد كل من الإنجليزي مايكل أوليفر وفرانسوا ليتكسييه من فرنسا، ولكن الأمر يعتمد على تأهل بلادهما إلى المباراة.