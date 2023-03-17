أخبار بالغة السوء لتشكيلة برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز تتعلق بلاعبه بيدري، الذي كانت حالته تدعو للتفاؤل حيال المشاركة في الكلاسيكو المقبل ضد ريال مدريد.
بيدري غادر تدريبات برشلونة اليوم ولم يستطع إكمالها، صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن مشاركته في الكلاسيكو عمليًا باتت مستحيلة.
وصحيفة "آس" بدورها أكدت أن تعافي بيدري سيستغرق أسبوعين آخرين على الأقل، وقد يلحق بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد في أول أسبوع من شهر أبريل.
الجدير بالذكر أن بيدري كان قد تلقى الإذن الطبي للمشاركة في التدريبات الجماعية، لكن تشافي لا يفضل المخاطرة بأحد أهم نجومه هذا الموسم.
اختيارات المحررين
- فؤاد أنور والهارب والأنيق .. أشهر ناكري المعروف في كرة القدم
- الابتسامة تتحول إلى دموع حمراء .. الدوري الإنجليزي يرفض مجاملة كاسيميرو
- البلطجية في جانب والإيطاليون في الآخر .. ردود أفعال قرعة دوري أبطال أوروبا
- ربع نهائي الأبطال | لعنة الماضي تُطارد أنشيلوتي وديربي أسطوري يلوح في الأفق
- NXGN: رودريجو وبوكايو ساكا .. أين هم جيل 2020 الآن؟