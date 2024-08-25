انتقام نايكي؟ .. غموض في موعد إطلاق القمصان البديلة لبرشلونة

البارسا خسر القضية أمام الشركة الأمريكية

رغم أن بداية برشلونة على أرض الملعب للموسم الجديد إيجابية تمامًا، بتحقيقه الفوز في أول مباراتين من الدوري الإسباني، إلا أن الأزمات المحيطة بالفريق خارج الملعب كبيرة ومعقدة للغاية.



البارسا مازال يعيش أزمة اقتصادية تمنعه من تسجيل لاعبيه الجدد والتعاقد مع آخرين، كما أنه خسر قضيته مع شركة نايكي الأمريكية وتم منعه من فسخ العقد معها من جانب واحد، مما اضطره لدخول مفاوضات جديدة لتجديد العقد.



نايكي كما يبدو قررت الانتقام من البارسا، وذلك بتأخير موعد إطلاق القمصان البديلة للفريق، حيث كان من المفترض أن يُعلن عن الزي الثاني خلال أغسطس الجاري لكن هذا لم يحدث، وهو ما جعل الفريق يُواجه فالنسيا بالزي الاحتياطي الخاص بالموسم الماضي.



الموضوع يُستكمل بالأسفل

البارسا سيُواجه رايو فاييكانو خارج ملعبه في الجولة القادمة من الليجا ولكن من حُسن حظه أنه سيستطيع لعب اللقاء بالقميص الأول، كما اعتاد، لعدم تعارضه مع ألوان قمصان الفريق المستضيف.



صحيفة سبورت الإسبانية أوضحت أن التوقعات حاليًا بإطلاق الزي الثاني والثالث في موعد واحد خلال سبتمبر القادم، مشيرة إلى أن الأول سيكون باللون الأسود والثاني بالأخضر.

