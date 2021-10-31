انتقام كومان من برشلونة يبدأ.. لا تنازل ولو عن يورو واحد!

غاضب مما حدث..

رفض مدرب برشلونة المُقال رونالد كومان أي تسوية مالية بينه وبين الإدارة الحالية للنادي الكتالوني بشأن بقية مستحقاته المالية في كامب نو.

وأُقيل كومان من تدريب برشلونة بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال محليًا وأوروبيًا والتي تكللت بهزيمة الكلاسيكو ثم الخسارة من رايو فاييكانو بهدف نظيف.

عقد كومان لا يزال ممتدًا مع برشلونة حتى الصيف المقبل، لذلك ففكرة الإقالة تجبر إدارة البرسا على منحه بقية عقده كاملًا كتعويض عن النهاية المبكرة.

صحيفة "سبورت" أشارت إلى أن إدارة جوان لابورتا عرضت تسوية مع كومان بحيث يتحصل على 7 أو 8 ملايين يورو، بدلًا من المبلغ المتبقي كاملًا والبالغ 12 مليون يورو.

لكن معسكر كومان كان واضحًا للغاية بأن المدرب الهولندي لن يتنازل ولو عن يورو واحد من مستحقاته مع برشلونة مهما كان الوضع الاقتصادي في النادي حرجًا.

مبادئ كرويف وراء رفض نجله تدريب برشلونة

تبرير ذلك من كومان أتى بأن هذا هو جزء من عقد تم توقيعه بين طرفين بإرادتهما وموافقتهما، حتى ولو تم ذلك مع مجلس إدارة سابق برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

جزء آخر من تمسك كومان بأمواله يتعلق بغضبه من إدارة لابورتا وكيف تعاملت معه، وهو ما عبّر عنه في كثير من المناسبات للإعلام ويبرهنه الآن بموقفه من مستحقاته.

ويُعاني البلوجرانا من أزمة اقتصادية خانقة ستدفع النادي لمنح المدرب الجديد أيًا كان اسمه راتبًا ضعيفًا لا يزيد عن 3 ملايين يورو فقط.

مع التعويض الكبير الذي سيتلقاه كومان، يبدو من الواضح أن ذلك قد يلقي بظلاله أيضًا على تحركات برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

الجدير بالذكر أن برشلونة قد عيّن سيرجي بارجوان في منصب المدير الفني بصورة مؤقتة خلفًا لكومان لحين الاستقرار على خليفته الدائمة، والأقرب حاليًا هو تشافي هيرنانديز.