انتقال لاذع لحسن خليفة .. "ما حدث لنجولو كانتي في الاتحاد لا يحدث إلا في الحواري!"

لاعب الوسط الفرنسي خاض أول مباراة تحت قيادة حسن خليفة كمدير فني بالأمس أمام أبها، فماذا حدث؟

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يبدو أن حسن خليفة؛ المدير الفني المؤقت لاتحاد السعودي، لم يكن موفقًا في أول مؤتمر صحفي بعد توليه المسؤولية خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، وهو ما عرضه لانتقادات الإعلامي الرياضي خالد الدلاك.

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خليفة قاد العميد أمس الجمعة من مقعد المدير الفني لأول مرة، للفوز أمام أبها برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وعقب المباراة، خرج بتصريح: "نجولو كانتي تألم بين الشوطين إثر تعرضه لإصابة، لكنه حرص على المشاركة، حتى جاء هدف الفوز فطلب التغيير وقتها".

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الجمهور بالطبع تعامل مع هذا التصريح مشيدًا بتضحية لاعب الوسط الفرنسي، لكن الدلاك لم تعجبه هذه المغامرة، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "هذا ليس احتراف ولا يحدث إلا في الحواري، الجهاز الطبي هو من يقرر ذلك، لأنك ستخسر اللاعب عندما يلعب وهو مصاب مدة أكثر".

يشار إلى أن الفوز في لقاء الأمس رفع رصيد الاتحاد للنقطة 24 محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب، وهو أول انتصار للفريق بعد خمس مباريات متتالية في دوري روشن، وهو ما دفع الإدارة لإقالة نونو سانتو قبل أيام، وتعيين خليفة مؤقتًا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

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