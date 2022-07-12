انتقال رونالدو لباريس سان جيرمان؟ الخليفي يصدم البرتغالي

الأندية تواصل رفض رونالدو!

انتشرت أخبارًا مؤخرًا عن عرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للانتقال إليه في شهر يناير المقبل.

ويسعى رونالدو إلى حسم مستقبله بعد فسخ عقده مع فريق مانشستر يونايتد، ليصبح لاعبًا حرًا يستطيع الانتقال لأي فريق في فترة الانتقالات المقبلة.

واستبعد رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، فكرة تقديم عرض للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب إعجابه بلاعب أخر، واعترف رئيس النادي الفرنسي باهتمامه بنجم فريق بوروسيا دورتموند جود بيلينجهام.

وأجاب الخليفي خلال لقائه مع شبكة سكاي نيوز، عن سؤال احتمالية انضمام رونالدو لهم، قائلًا: "اللاعبون الثلاثة الذين لدينا ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي، إنه صعب للغاية، لكني أتمنى له الأفضل إنه رائع ولا يزال لاعبًا هامًا".

وأصبح فريق باريس سان جيرمان أحدث ناٍ يتجاهل أي تحرك محتمل لضم النجم البرتغالي بعد أن استبعد أوليفر كان الرئيس التنفيذي لفريق بايرن ميونخ ضم رونالدو سابقًا.

وترددت شائعات بأن رونالدو وافق على انتقال ضخم بقيمة 400 مليون يورو إلى نادي النصر السعودي، على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا نفى هذه الأخبار.

وغاب رونالدو عن التشكيلة الأساسية في مواجهة منتخب البرتغال ضد سويسرا بالأمس، وشارك في الدقائق الأخيرة من المباراة.