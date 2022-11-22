انتقال رونالدو إلى تشيلسي؟ رد مفاجئ من ماونت

هل يلعب ماونت ورونالدو معًا؟

تجددت أخبار انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لصفوف فريق تشيلسي في الساعات الماضية، بعد تأكد بنسبة كبيرة رحيله عن فريقه مانشستر يونايتد بشهر يناير المقبل.

ويبحث رونالدو عن فريق ينتقل إليه بسوق الانتقالات المقبلة، بسبب الأزمات الأخيرة التي حدثت بين البرتغالي وإدارة النادي، بالإضافة لتصريحاته المثيرة مع بيرس مورجان والتي هاجم فيها مدربه والنادي.

وذكرت تقارير صحفية أنه تم طرح فريق تشيلسي كوجهة محتملة للبرتغالي، ينتقل إليه بشهر يناير المقبل.

وقال نجم تشيلسي الحالي ماسون ماونت، عندما سئل عما إذا كان يمكنه رؤية نفسه يلعب جانب رونالدو: " أنا بعيد عن هذه الأفكار الآن، أنا مع المنتخب في الوقت الحالي وهذا كل ما أركز عليه".

وتابع: "لقد لعبت للتو أول مباراة لي في كأس العالم ولا أفكر حقًا في الكثير من الأمور الأخرى بعيد عن إنجلترا ".

وشارك ماونت، في 71 دقيقة مع منتخب إنجلترا ضد إيران أمس، الإثنين، في كأس العالم، وانتهت المباراة بفوز مقنع وكبير بنتيجة 6-2 للإنجليز.