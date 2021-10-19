"انتقال رونالدو إلى يوفنتوس كان مفيدًا لإيطاليا وليس للفريق"

انتقاد لاذع..

عبّر جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم،عن رأيه بشأن قرار يوفنتوس بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو في عام 2018.

النجم البرتغالي قضى 3 سنوات برفقة النادي الإيطالي ورحل قبل أن يكمل عامه الأخير مع اليوفي، لينضم إلى مانشستر يونايتد.

ماذا قال رئيس الاتحاد الإيطالي؟

وقال جرافينا في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" : "التوقيع مع رونالدو لم يكن خطوة جيدة للنادي، كانت مفيدة لكرة القدم الإيطالية، لكني لا أعتقد أنها كانت عملية إيجابية ليوفنتوس".

كريستيانو انضم إلى يوفنتوس في صيف 2018 وخلال تلك الفترة لعب بقميص الفريق 134 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيها 101 هدف، وصنع 22 هدفاً، ولكنه فشل في قيادة الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا.

ماذا قال عن الصعوبات التي تواجه أندية إيطاليا؟

وبخصوص الوضع الاقتصادي لأندية الكالتشيو، علق جابرييل: "لسنا في مرحلة الإفلاس، نحن نواجه نفس المشكلات التي تواجهها البلدان الأوروبية الأخرى".



وأضاف: "في الوقت الحالي، نواجه صعوبات كبيرة سببها وباء كورونا، ومع ذلك، فكرة القدم الإيطالية جذابة ولها سحر استثنائي مقارنة بالدول الأخرى، لكن لم يتم تطويرها بالشكل الذي تستحقه".



واختتم حديثه متحدثًا عن مساعيه لاستضافة يورو 2028: "لدي أحلام وأحاول تحقيقها، أعتقد أنني أدركت بالفعل بعضًا منها، وآمل أن أحقق هذا الحلم لصالح الكرة الإيطالية".

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