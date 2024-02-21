بعد انتقاله إلى الهلال .. مدرب البرازيل الجديد يكشف "شروط" عودة نيمار للمنتخب

هل يعود نيمار جونيور إلى منتخب البرازيل؟

حسم دوريفال جونيور، المدير الفني الجديد لمنتخب البرازيل، "مصير" نيمار دا سيلفا مع السامبا؛ بعد انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان الفرنسي؛ في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من 90 مليون يورو.

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دوريفال نفى في تصريحات مع شبكة "BandSport"، اليوم الأربعاء، استبعاد نيمار من منتخب البرازيل، بعد انتقاله للزعيم الهلالي؛ قائلًا: "إنه أحد أعظم اللاعبين العالميين.. وعنصر أساسي في مشروعنا المستقبلي".

وأشار مدرب السامبا، إلى أن نجم الهلال يعلم بأنه سيعود للمنتخب الوطني؛ بمجرد شفائه من إصابة "القطع في الرباط الصليبي"، والتي يُعاني منها في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من ذلك.. وضع دوريفال جونيور، بعض الشروط لعودة نيمار إلى منتخب البرازيل الأول لكرة القدم؛ أبرزها أن يكون "لائقًا بدنيًا ومركزًا ذهنيًا".