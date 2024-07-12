انتقاله إلى النصر بيد الهلال .. مفاجأة مدوية في عقد سلمان الفرج!

الهلال قد لا يوافق على انتقال سلمان الفرج إلى النصر!

مازال سلمان الفرج لاعب وسط وقائد نادي الهلال السابق لم يُحدد حتى الآن وجهته المقبلة، وسط أنباء قوية تُشير إلى أنه قد ينتقل إلى الغريم النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الهلال قد أعلن عن اتفاقه مع الفرج على فك الارتباط، على الرغم من تبقي موسم واحد في عقده، وذلك من أجل رغبة سلمان بخوض تجربة جديدة.

وكشفت صحيفة "الجزيرة" عن مفاجأة في عقد سلمان الفرج مع الهلل، حيث أكدت على أن إدارة الزعيم لم توقع حتى الآن أوراق المخالصة المالية معه حتى الآن.

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وأوضحت الصحيفة أن المخالصة المالية هي التي ستجعل سلمان الفرج ينتقل إلى أي فريق آخر، ولكن الهلال لم يوقع عليها لأنه لم يقدم أي عرض رسمي من أي فريق آخر يُريد ضمه.

ما أوردته الجريدة يعني أن مسألة انتقال سلمان الفرج إلى النصر، أصبحت الآن في يد نادي الهلال، حيث قد لا يوافق مسؤولي الزعيم على توقيع المخالصة المالية وبالتالي تعطيل الصفقة.