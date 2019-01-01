تقارير: علي الحبسي يسعى للعودة إلى الدوري الإنجليزي

الحارس العماني قد يعود للدوري الإنجليزي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، على أن العماني علي الحبسي، حارس مرمى فريق نادي الهلال السعودي، يسعى للعودة مجددًا إلى الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الحالية.

الحبسي أعلن اليوم الأربعاء، عن رحيله من نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليبحث عن تحدٍ جديد.

وأشار موقع "فوتبول ليج وورلد" الإنجليزي، إلى أن الحبسي أصبح محط أنظار العديد من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

ياسر القحطاني يودع الحارس العماني علي الحبسي والذي رحل عن صفوف الزعيم🗣️ pic.twitter.com/pMVEdfJYPX — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 17, 2019

ولم يتم الكشف عن هوية أي فريق يرغب في ضم الحبسي، خلال الصيف الحالي.

ولعب الحبسي مع الهلال في 42 مباراة خلال الموسمين الماضيين، وكان أحد العناصر الأساسية للموج الأزرق، قبل رحيله.

علي الحبسي لعب للعديد من الأندية الإنجليزية، أبرزها بولتون واندرز عام 2005، وويجان 2010 وريدينج ثم الهلال.