خاص.. مباراة واحدة دفعت يوفنتوس للإسراع في صفقة أرتور

يوفنتوس سيدفع 10 مليون يورو في الصفقة التبادلية

المحاولات مستمرة بين برشلونة ويوفنتوس، من أجل إغلاق الصفقة التبادلية بينهما، بانتقال ميراليم بيانيتش للفريق الإسباني وأرتور ميلو لنظيره الإيطالي.

الصيغة الحالية للصفقة، تنص على التبادل بين الطرفين، بتخلي برشلونة عن أرتور مقابل الحصول على خدمات بيانيتش بالإضافة لـ10 مليون يورو.

الأمور لم تحسم بشكل نهائي، حول المبلغ المقدم من يوفنتوس، ولكن الاتفاق تم من حيث المبدأ، ومن المتوقع التوصل للصورة النهائية خلال الساعات القليلة القادمة.

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مصادر صحفية أكدت أن برشلونة ويوفنتوس، يحاولان الإسراع بأقصى صورة ممكنة، من أجل إتمام الصفقة قبل يوم 30 يونيو الجاري، وهو موعد السنة المالية الجديدة، وذلك لتجنب التأثر بالخسائر الناتجة عن توقف النشاط بعد انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أن أرتور سبق وأن شدد على رغبته في الاستمرار مع برشلونة، ولكن يوفنتوس رفض الاستسلام، وقام برفع عرضه بعد خسارة نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي، وتحدث مع اللاعب البرازيلي لإقناعه بهذه الخطوة.

موقف المدرب كيكي سيتيين كذلك كان من العلامات الفارقة لتغير الموقف بشكل سريع، حيث يرغب في التخلي عن أرتور، ولكن يرفض التصريح بذلك بشكل علني، حتى لا يؤثر بالسلب على قيمته السوقية.

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وعلى جانب آخر يرحب بيانيتش بفكرة الانضمام لبرشلونة، حيث ينتظر الضوء الأخضر واتفاق جميع الأطراف على الصيغة النهائية للصفقة، من أجل التوجه إلى إسبانيا نحو تجربة جديدة بمسيرته.

جدير بالذكر أن أرتور ميلو البالغ من العمر 23 سنة، انضم لبرشلونة في 2018 بـ31 مليون يورو من جريميو البرازيلي، وأصبح من الأعمدة الأساسية للفريق، قبل هبوط مستواه الفترة الأخيرة.