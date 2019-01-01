الشباب يعلن إعارة نواف الحبشي إلى القادسية

القادسية يدعم صفوفه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، عن موافقته على إعارة نواف الحبشي، لاعب وسط الفريق، إلى القادسية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الشباب أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن موافقة النادي على إعارة الحبشي إلى نادي القادسية، لمدة موسم واحد.

وجاء نص بيان الشباب كالآتي:

"وافقت إدارة نادي الشباب على إعارة اللاعب نواف الحبشي إلى نادي القادسية، وذلك لمدة موسم رياضي، كما تمنت إدارة النادي التوفيق للاعب في مهمته المقبلة".

📃 #الشباب يوافق على إعارة اللاعب نواف الحبشي لنادي القادسية#ميركاتو_الشباب pic.twitter.com/SyWXYtSGRv — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) July 14, 2019

جاء ذلك ضمن سعي نادي الشباب لتجديد دماء الفريق، استعدادًا للموسم الرياضي المقبل، والذي سيشارك خلاله في دوري أبطال آسيا.