عضو بالنصر يرد على أنباء رحيل أمرابط

بعد سلسلة من التكهنات حول مستقبل اللاعب الفترة الأخيرة

نفى عبد العزيز بغلف، عضو الشرف الذهبي في إدارة نادي النصر السعودي، كل الأنباء التي انتشرت مؤخراً حول رحيل المغربي نور الدين أمرابط.

اللاعب ارتبط بالرحيل عن صفوف النصر خلال الأيام القليلة الماضية، نظراً لرغبة النادي في التخلي عن خدماته.

ومن جانبه علق بغلف على هذه الأنباء عبر حسابه بموقع "تويتر":" فور إطلاق أحدهم لأي إشاعة، تجد الكثيرون يتسابقون على نشرها وتصديقها".

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وأضاف:"اللاعب حذر بنفسه ونفى ذلك كثيراً، ومازال البعض مصراً على اتباع هذا المنهج، سألت المسؤول في النادي وأخبرني ببقاء أمرابط في حديقته المفضلة".

وكان النجم المغربي قد تم استبعاده من المشاركة مع النصر في بطولة دوري أبطال آسيا، بسبب تعرضه لتمزق عضلي في تدريبات الفريق.

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يذكر أن أمرابط الذي سجل 5 أهداف وصنع 12 في 35 مباراة بموسم 2019/2020، يدخل العام الأخير من عقده مع النصر حيث يحق له الرحيل بالمجان لو لم يقم بالتجديد قبل نهاية يونيو 2021.