رسميًا - الدحيل يتعاقد مع مهند علي 5 سنوات

مهند علي يوقع على عقود انضمامه للدحيل رسميًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الدحيل القطري، عن التعاقد مع العراقي مهند علي "ميمي"، لاعب نادي الشرطة العراقي لمدة 5 سنوات مقبلة.

مهند علي ظهر بمستوى رائع رفقة منتخب العراق، في بطولة كأس أمم آسيا 2019، التي أقيمت في الإمارات يناير الماضي.

وأعلن نادي الدحيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التعاقد مع مهند علي لمدة 5 سنوات.

الدحيل يضم الموهبة العراقية مهند علي https://t.co/QEXWFzvAz1 pic.twitter.com/T3tS2ezTKk — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) ١٥ يوليو ٢٠١٩

جاء التوقيع بعد وصول مهند علي إلى الدوحة، حيث قام بإكمال إجراءات التعاقد الرسمي مع الدحيل، ثم سافر إلى البرتغال.

ويقيم فريق نادي الدحيل معسكرًا خارجيًا في البرتغال خلال الفترة الحالية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

صاحب الـ19 عامًا شارك مع العراق في كأس أمم آسيا، حيث تمكن من تسجيل هدفين، بالإضافة إلى المستوى الطيب الذي ظهر عليه مع فريقه الشرطة العراقي.