بعد انتقاد مستواه مع الأهلي .. الإعلان عن قائمة الجزائر في كأس أمم إفريقيا بوجود رياض محرز

الكشف عن قائمة منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا رسميًا

أعلن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، عن قائمة "الخضر"، التي ستشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ساحل العاج تستضيف بطولة كأس أمم إفريقيا 2023؛ وذلك في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير من عام 2024؛ بمشاركة منتخب الجزائر الأول لكرة القدم.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا؛ عن تواجد الجزائر في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو وأنجولا وموريتانيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. ضمت قائمة منتخب الجزائر، التي نشرها الاتحاد المحلي للعبة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، النجم رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.

محرز انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ وفي عقد لمدة 3 سنوات قادمة، حتى يونيو 2026.

جدير بالذكر أن رياض محرز، سجل 9 أهداف وصنع 7 آخرين، خلال 20 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ وسط انتقادات كبيرة لمستواه مع الراقي - حتى الآن -.