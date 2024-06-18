انتقادات كبيرة لرونالدو.. تصرف غريب من كريستيانو مع حارس تشيكيا

نجم النصر وضع نفسه في موقف غريب!

شهدت مباراة البرتغال وتشيكيا تصرفًا غريبًا من النجم الكبير كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي الحالي.

جاء هذا بعدما سجل زميله فرانشيسكو كونسيساو هدف قاتل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء منح البرتغال الفوز الأول لها في البطولة.

ذهب رونالدو بشكل مباشر بعد الهدف إلى حارس مرمى تشيكيا جايندريش ستانيك وقام بالاحتفال أمامه في مشهد لم تقدره الكثير من الجماهير.

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ستانيك لم يكن له تصرفات عدائية واضحة ضد رونالدو في المباراة، لكنه تسبب في ازعاجه عدة مرات بعد التصدي للكثير من الكرات الخطيرة.

جدير بالذكر أن البرتغال حققت الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، بعد أن كان منتخب تشيكيا قد تقدم في النتيجة بهدف نظيف.