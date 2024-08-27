انتعشت خزينة برشلونة فعادت آماله في الميركاتو.. الكتالوني يخطر "الليجا" بعقد "نايكي!"

بحبوحة اقتصادية تنتظر النادي الكتالوني..

أرسل برشلونة عقده الجديد مع شركة "نايكي" إلى رابطة الدوري الإسباني من أجل إدراجها في قواعد اللعب المالي والشفافية.

الاتفاقية الجديدة مع الشركة الأمريكية المتعددة الجنسيات تمثل زخمًا اقتصاديًا كبيرًا لخزانة نادي برشلونة

ووضع نادي برشلونة اللمسات الأخيرة على الاتفاقية الجديدة مع "نايكي" وقد تلقت الرابطة بالفعل جزءًا من الوثائق للمراجعة والموافقة اللاحقة، حسبما ذكرت صحيفة "سبورت".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا العقد الجديد، الذي سيوفر دخلاً ماليًا كبيرًا لبرشلونة، هو الخيار الوحيد الذي يجعل برشلونة قادرًا على الوصول لقاعدة 1:1.

بهذا قد يستطيع برشلونة دخول الوقت الحاسم من الميركاتو الصيفي الحاري وهو قادر على إبرام صفقات، كما وعد الرئيس جوان لابورتا في وقت سابق.

وبحسب المعلومات الواردة من برنامج "El Chiringuito"، سيحصل نادي برشلونة على 90 مليون يورو في الموسم الواحد بعد الاتفاق مع شركة "نايكي".. بالإضافة إلى الحصول على 120 مليونًا كمكافأة التوصل إلى الاتفاق الجديد.