انتعاشة مالية وانتصار .. خبر سار لنادي الاتحاد

خبر رائع تلقاه نادي الاتحاد

shahid

تلقى نادي الاتحاد خبرًا سارًا مساء الأحد، سيدر خزينته بالملايين من الريالات، مما يُساعد الفريق الفترة المقبلة، في فترة الانتقالات.

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ويعاني الاتحاد ماديًا خلال الوقت الحالي، حيث تم منعه من قيد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب ديونه التي بلغت 217 مليون ريال سعودي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي الاتحاد كسب قضيته أمام شركة الملابس التي كان يتعامل معها "إيريا"، وحكم له بتعويض مادي.

وسيحصل نادي الاتحاد على مبلغ 3 ملايين و300 ألف ريال سعودي، بعد أن تم فسخ العقد من جانب النادي في شهر 10 العام الماضي، ولكن تم إبلاغ الطرفين بأن القرار قابل للاستئناف.

وقام الاتحاد بفسخ العقد مع شركة الملابس، بسبب عدم الالتزام بدعم فرق النادي بالملابس الرياضية خلال الفترة الماضية.

Shahid