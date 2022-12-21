انتظر ساعات في الطائرة وحُرم من وجبة الغداء .. نجم برشلونة يهاجم شركة طيران!

رافينيا يتأخر على تدريبات برشلونة بسبب شركة طيران!

كان من المفترض أن يعود رافينيا إلى تدريبات برشلونة اليوم الأربعاء، بعد مشاركته مع البرازيل في كأس العالم 2022 بقطر، لكن الجناح البرازيلي واجه عدة مشاكل أثناء رحلة العودة إلى كتالونيا، كما كشف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

رافينيا اتجه صباح اليوم من البرازيل إلى العاصمة الكتالونية، مع توقف في لشبونة وعانى لاعب كرة القدم من تأخير لمدة ثلاث ساعات كان عليه أن يقضيها على متن الطائرة دون أن يتمكن من تناول أي شيء، واستنكر المهاجم الموقف وانتقد شركة طيران (تاب البرتغال) لعدم تقديمهم أي طعام وإبقائهم داخل الطائرة.

وكتب رافينيا عبر قصته على "إنستجرام": "أود أن أشكر TAP على تركنا على متن الطائرة لأكثر من ساعة والآن يخبروننا أننا سنجلس على متن الطائرة لمدة ساعة أخرى دون أن نتمكن من الخروج، لذا فقد مرت ساعتان طائرة متوقفة، كثير من الناس توقفوا ولم يتمكنوا من تناول الغداء، أنا أحد هؤلاء الأشخاص، وقالوا إنهم لن يتناولوا الغداء أو أي شيء، يا له من افتقار جميل للاحترام في TAP".

ونشر البرازيلي الدولي ستوري جديد يشير فيه إلى ضياع حقائبه كاتبًا: "شكرًا لك TAP مرة أخرى، بالإضافة إلى تأخير الرحلة لمدة ثلاث ساعات، لقد أضاعوا حقيبتين لي".

بعد رحلته الشاقة، رافينيا موجود في برشلونة وسينضم غدًا إلى التدريبات تحت قيادة تشافي هيرنانديز لبدء التحضير للديربي ضد إسبانيول في 31 ديسمبر في كامب نو.