انتظر الرحيل عن ليفربول.. خطوة جديدة من كلوب للتقرب من الجماهير!

كلوب يرفض الابتعاد عن الجماهير...

اتخذ يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، خطوة جديدة للتقرب من الجماهير، بعد قراره بالرحيل عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الحالي.

وكان المدرب الألماني، قد قرر نهاية مسيرته مع الريدز، بنهاية الموسم الحالي والحصول على فترة من الراحة، ولم يدخل في مفاوضات حتى الآن لتولي مهمة جديدة الموسم المقبل، والأقرب سيكون أن يحصل كلوب على راحة من التدريب في الموسم المقبل.

واشتهر يورجن كلوب، بعلاقته القوية مع الجماهير، وقرر قبل رحيله أن تستمر تلك العلاقة، والتواصل وإنشاء حساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام"، وأرسل رسالة لجماهير الريدز أعلن فيها عن ذلك الخبر.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" رسال كلوب التي قال فيها: "أعزائي جماهير ليفربول، نحن نقترب من النهاية، بعدما تقابلنا للمرة الأول في 8 أكتوبر 2015، أرغب في تسمية تلك العلاقة بعلاقة حب منذ اليوم الأول، قصة رائعة استمعت بها كثيرًا".

وتابع: "أردت أن أشكركم على كل الدعم الذي قدمتوه على مر السنين، مغادرة هذا المكان المذهل ستكون أمر صعب، ولكني أريد البقاء على تواصل معكم، ولكني لست من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الناس أخبروني أن وسائل التواصل الاجتماعي تساعد على ذلك، لذا هيا بنا".

جدير بالذكر أن كلوب سيستعد لتوديع جماهير ليفربول، في مباراة الريدز الأخيرة هذا الموسم، عندما يستضيف وولفرهامبتون مساء غد الأحد على ملعب آنفيلد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.