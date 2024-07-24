"انتظروا الموسم المقبل!".. نجم إسبانيا الأسبق يتحدث عن تألق لامين يامال

اللاعب الأعسر بات من بين الأفضل في العالم

أكد لامين يامال بما لا يدع مجالًا للشك، أنه أحد أهم اللاعبين في العالم متخطيًا مرحلة الموهبة الصاعدة وما إلى ذلك من التقييمات بعد أن قاد إسبانيا للقب يورو 2024.

الوصول إلى القمة ليس أصعب من البقاء بها، وهذا بالتأكيد هو هدف لامين يامال في ظل صعوده السريع والمبهر إلى مصاف أفضل اللاعبين في العالم.

في مقابلة مع صحيفة "آس" أوصى جولين جيريرو نجم منتخب إسبانيا الأسبق كل متابعي موهبة برشلونة بالتحلي بالصبر في الوقت المقبل من مسيرته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال: "عليكم التحلي بالكثير من الهدوء والحذر والكثير من الصبر لمواصلة إدارة مسيرة النجم الشاب بنجاح" على حد تعبيره.

وأكد جيريرو الذي لعب لمنتخب إسبانيا حتى عام 2000 وشارك في 41 مباراة دولية مسجلًا 13 هدفًا: "دعونا نرى الموسم الثاني للامين يامال، سيكون مهمًا للغاية".