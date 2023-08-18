أين اختفى فهد بن نافل؟!

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لم يظهر فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، الذي وصل إلى العاصمة السعودية "الرياض"، مساء اليوم الجمعة.

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نيمار وصل إلى العاصمة الرياض، مساء اليوم الجمعة، بعد توقيعه على عقود الانضمام إلى نادي الهلال؛ لمدة موسمين، وذلك استعدادًا للمشاركة في التدريبات الجماعية، مع باقي زملائه في الفريق.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، عن سر اختفاء بن نافل، وعدم ظهوره مع الساحر البرازيلي، في المطار.

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وكتب الصويلحي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منصة "إكس" حاليًا: "رئيس الهلال، لم يعد مع النجم البرازيلي نيمار، من باريس إلى الرياض".

وأعلن الإعلامي الرياضي، بقاء فهد بن نافل، خارج الأراضي السعودية؛ من أجل التوقيع مع مهاجم عالمي جديد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم نادي فولهام الإنجليزي، أقوى الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى الزعيم الهلالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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