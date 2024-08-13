"انتظروا الفوضى".. الدوري الإنجليزي يعلن عن تغيير ثوري في تقنية الفيديو!

انقسم المشجعون حول الخطوة

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز عن تغيير كبير في كيفية استخدام تقنية الفيديو قبل انطلاق موسم 2024-2025، بعدما واجه الفار انتقادات كبيرة في المواسم الماضية.

وقرر الدوري الإنجليزي الممتاز إطلاق حساب جديد على منصة إكس (@PLMatchCentre)، لتقديم تفسيرات شبه مباشرة لقرارات التحكيم.

وأوضح أن الحساب سيقدم تفسيرات وتحديثات شبه مباشرة لقرارات التحكيم على أرض الملعب وإشراك حكم الفيديو المساعد (VAR) بما في ذلك دور التكنولوجيا في عملية صنع القرار".

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وختم: "في حالة عدم بث صوت VAR المباشر، سيتمكن مركز مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز من نقل المعلومات شبه المباشرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي أثناء المباراة".

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، يعتقد بعض المشجعين أن التغيير سيكون إيجابيًا، فكتب أحدهم: "أخيرًا! هذه خطوة كبيرة إلى الأمام"، وأضاف آخر: "شكرا لكم على الاستماع، نأمل أن يكون التواصل جيدًا".

ومع ذلك، هناك من هم أقل تفاؤلًا بشأن المبادرة الجديدة، فكتب: "لا أطيق انتظار التحديثات على قرارات VAR السيئة والاعتذارات"، وأكد آخر: "عدم الكفاءة ستكون مسلية على الأقل"، وتوقع ثالث أن "الفوضى ستحدث.. يجب أن يكون هذا ممتعًا".