في انتظار الموافقة .. قرار تاريخي "مرتقب" يمنع انتقال نجم الهلال إلى عملاق إنجلترا

مفاجأة كبرى تنتظر نجم نادي الهلال في الانتقالات الشتوية

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. قد يتسبب قرار إنجليزي "تاريخي"، في حرمان أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من الانتقال إلى "البريمييرليج"، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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الهلال يقدّم مستويات رائعة في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين ومجموعته الآسيوية، بالإضافة إلى التأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة "The Athletic"، تصوت أندية الدوري الإنجليزي، يوم 21 نوفمبر القادم، على قرار يمنع انتقال أي لاعب على سبيل الإعارة، بين فريقين يتبعان نفس الجهة.

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وأشارت الصحيفة، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن اعتماد هذا القرار بشكل رسمي؛ يحتاج إلى التصويت بـ"الموافقة" من أغلبية الأندية "الثلثين"، خلال الاجتماع.

وإذا ما تمت الموافقة عليه.. سيمنع هذا القرار، انتقال النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان نادي الهلال، إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي؛ حيث أن الناديين يتبعان صندوق الاستثمارات السعودي.

وكشفت الصحيفة، عن رغبة من بعض الأندية الإنجليزية، في توسيع هذا القرار؛ ليشمل منع انتقال أي لاعب بين ناديين يتبعان نفس الجهة، خلال فترتي انتقالات، وليس الإعارة فقط؛ من أجل ضمان نزاهة المنافسة.

جدير بالذكر أن الزعيم الهلالي، تعاقد مع نيفيش البالغ من العمر 26 سنة، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ إلا أن اسم اللاعب ارتبط بقوة بنيوكاسل، في الأيام القليلة الماضية؛ بعد قرار إيقاف الإيطالي ساندرو تونالي، متوسط ميدان الفريق الإنجليزي، لمدة 10 أشهر كاملة.

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