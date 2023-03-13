انتصار لكورتوا .. فيفا يدرس مقترح الراحة الإجبارية للاعبي كرة القدم

ما مقترح راحة اللاعبين؟

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم"الفيفا" الموافقة على مقترح إنشاء مجموعة عمل جديدة لرعاية اللاعبين في إطار المحادثات حول الجدول الزمني الدولي للمباريات في المستقبل.

ويجب أن يوافق مجلس الفيفا على إنشاء هذه المجموعة الجديدة في اجتماعه المقرر له غدًا الثلاثاء، وكان حارس مرمى منتخب بلجيكا تيبو كورتوا، قد أشتكى من قلة الراحة وتعب اللاعبين لتواصل المباريات خلال بطولة دوري الأمم الأوروبية الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" فإن من بين الأشياء الأخرى التي تهدف إلى رعاية صحة الرياضيين ستضع مجموعة العمل على الطاولة سلسلة من المبادئ الإستراتيجية المتعلقة بحماية ورفاهية اللاعبين والتي تشمل الأتي:-

أولًا: فترة راحة سنوية إلزامية للاعبين.

ثانيًا: راحة لا تقل عن 72 ساعة بين المباريات.

ثالثًا: يوم راحة إجباري واحد في الأسبوع يُدار بطريقة عملية، ويجب على جميع لاعبي كرة القدم احترام هذه الضمانات.

وسيتم تكليف فريق العمل الجديد بإجراء فحص متعدد التخصصات لكيفية تطبيق هذه الضمانات بطريقة عملية ومتناسبة وعادلة.

وستضم مجموعة العمل ممثلين متخصصين وخبراء طبيون وفنيون، وتلقت المبادرة دعم جميع الاتحادات القارية خلال عملية التشاور وهي الآن بحاجة فقط إلى الموافقة لجعلها حقيقة واقعة.