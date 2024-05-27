انتصار قضائي جديد لريال مدريد وبرشلونة بشأن السوبرليج

الانتصار الأول كان مكانه محكمة العدل الأوروبية

أحرز ناديا برشلونة وريال مدريد انتصارًا قضائيًا جديدًا بشأن ملف دوري السوبر الأوروبي، ذلك بعدما حققا الفوز الأول في محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر الماضي.

محكمة العدل الأوروبية كانت قد أكدت أن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم خالفا قانون المنافسة بمنع ظهور البطولة، مشيرة إلى أن قواعد فيفا وويفا التي تجعل أي مشروع جديد لكرة القدم بين الأندية يخضع لموافقتهما المسبقة وتمنع الأندية واللاعبين من اللعب في تلك المسابقات غير قانونية.

واليوم، قضت المحكمة التجارية في إسبانيا لصالح عملاقي الليجا وأكدت أن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم أساءا استخدام سلطاتهما المهيمنة لمعارضة السوبرليج، وكذلك منعا المنافسة الحرة في السوق من خلال فرض قيود غير مبررة وغير متناسبة.

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وقد أمر الحكم الاتحادين بوقف السلوك المضاد للمنافسة وحظر تكراره مستقبلًا، كما أمرهما بالقضاء الفوري على جميع آثار السلوكيات المانعة للمنافسة والتي حدثت قبل أو أثناء مدة الإجراء الذي بدأ في إبريل 2021.

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني كان أول من علق على الحكم القضائي بوصفه بأنه لا يُقدم شيئًا مهمًا للملف، مشيرًا أنه يتماشى مع قرار محكمة العدل الأوربية في ضرورة وضع فيفا وويفا لوائح تضمن الشفافية بشأن البطولات الجديدة.