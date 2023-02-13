انتصار بأداء باهت .. الأهلي يهزم العروبة ويعتلي الصدارة مؤقتًا

الراقي حصد ثلاث نقاط بهدف مودو بارو

واصل الأهلي انتصاراته في دوري يلو السعودية للدرجة الأولى للمباراة الثانية على التوالي بالفوز أمام العروبة بهدف نظيف، على استاد الأمير عبد الله الفيصل، ضمن الجولة الـ21.

أبرز ما جاء في شوط المباراة الأول هو الاعتراضات الكبيرة من لاعبي الراقي على حكم المباراة بعد رفضه احتساب ضربة جزاء لصالحهم، بداعي عرقلة نيكولاس ميليسي من قبل الحارس.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن الأهلي من إحراز هدف المباراة الأول بعدما نُفذت ضربة ركنية بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، هيأها اللاعبون برأسية للخالي تمامًا من الرقابة مودو بارو، ليضعها بسهولة في الشباك، وسط شكوك من الحكم بوجود حالة تسلل، لكن بالعودة لتقنية الفيديو، تم التأكد من صحة الهدف.

لكن الأداء الذي قدمته كتيبة المدرب الجنوبي إفريقي بيتسو موسيماني في المباراة كان باهتًا، خاصةً في الشوط الأول، والذي سيطر عليه الرعونة أمام المرمى.

الفوز رفع رصيد الراقي للنقطة 43 ليعتلي الصدارة مؤقتًا، فيما تجمد رصيد العروبة عند 23 نقطة في المركز الـ14 في جدول الترتيب.