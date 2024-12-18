"تعلموا من ميامي".. خبير اقتصادي يتغنى بميسي: برشلونة لم يعرف كيف يستغله

ماذا قال فاليرو؟

رغم مرور أكثر من 3 سنوات على رحيل الأسطورة ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة، إلا أن الجماهير الكتالونية ما زالت تتساءل "هل كان عدم التمسك به حتى الاعتزال قرارًا صحيحًا أم لا؟".

وحلل الخبير الاقتصادي الكتالوني المرموق ديفيد فاليرو، تأثير رحيل ميسي عن برشلونة من الناحية المالية، وماذا قدم وصوله إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وقال فاليرو، في مقابلة تلفزيونية نقلتها صيحفة "آس" الإسبانية: "ميسي من بين لاعبي كرة القدم القلائل الذين يُبررون رواتبهم، المشكلة ليست في ميسي، بل في أولئك الذين يكسبون 25 مليونًا وقيمتهم المضافة صفر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "إذا تم استغلال ميسي جيدًا، فيمكنه أن يُولِّد أشياء كثيرة جدًا للنادي، في برشلونة لم يتم استغلاله، على عكس ما رأيناه في ميامي".

وختم: "إنتر ميامي نادٍ صغير ضاعف عدد مقاعد مشاهدته 50 أو 100 مرة، لقد حققوا رؤية على مستوى العالم بفضل ميسي، برشلونة لم يعرف كيف يستغل كل إمكاناته، لهذا السبب هو من بين لاعبي كرة القدم القلائل الذين يُبررون رواتبهم، عكس (المعظم) المُبالغ في تقديرهم".