إيدي هاو يدفع الثمن .. نجوم الدوري الأسترالي يكتسحون شباب نيوكاسل بـ8 أهداف مذلة!

الهدف من المباراة كان زيادة شعبية نيوكاسل!

سقط نيوكاسل في فخ الخسارة الثقيلة بنتيجة (0-8) أمام مضيفه، فريق نجوم الدوري الأسترالي، صباح اليوم الجمعة على ملعب "مارفيل"، في الجولة الخارجية التي يخوضها الفريق الإنجليزي.

ومنح إيدي هاو، مدرب نيوكاسل لاعبيه الكبار راحة من مباراة اليوم، بعدما شاركوا في الفوز على توتنهام، الإثنين الماضي بركلات الترجيح، بينما وضع كيران تريبيير ولويس هول وإليوت أندرسون على مقاعد البدلاء وشارك بتشكيلة من الشباب أمام نجوم الدوري الأسترالي.

افتتح بن أولد التسجيل لفريق "All stars" في وقت مبكر (الدقيقة 5) بشباك فريق نيوكاسل الشاب الذي افتقر إلى الخبرة، قبل أن يضاعف نيكولا ميلانوفيتش النتيجة (25) مستغلًا خطأ دفاعيًا للضيوف.

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وفي الدقيقة 36، سجل آدم تاجارت الهدف الثالث لنجوم الدوري الأسترالي لينتهي الشوط الأول بثلاثية أصحاب الأرض وسط استسلام تام للاعبي نيوكاسل.

وأمطر الفريق الأسترالي، شباك نيوكاسل بـ5 أهداف في الشوط الثاني، عن طريق أبوستولوس ستاماتيلوبولوس "هدفين" في الدقيقتين (62، 74)، جاك هولمان (82)، جوردان كورتني (90) وبوزهيدار كرايف في الوقت الإضافي من الشوط الثاني.

وكانت المباراة بمثابة نزهة للفريق الأسترالي، الذي وجد نفسه في مواجهة سهلة أمام مجموعة من "الصبية"، مما فتح باب الانتقادات بوسائل الإعلام البريطانية للهجوم على إدارة نيوكاسل بسبب قرار خوض الجولة الخارجية في وقت غير مناسب.