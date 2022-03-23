أموريخو فان أكسل دونجن: مراهق أياكس الذي رفض تشيلسي وبايرن ميونخ

لقد أصبح الأمر مبتذلًا الآن، لكن أكاديمية نادي أياكس الهولندي تظل واحدة من أفضل الأكاديميات في إنتاج وتطوير المواهب في أي مكان في العالم.

يتضح ذلك مع استمرار ظهور الشباب في فريق المدرب إريك تين هاج، والذي يضم خريجي الأكاديمية الجدد رايان جرافنبرخ ويورين تيمبر وديفين رينش، والمثير أنهم جميعًا يلعبون أدوارًا رئيسية في الفريق.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، كان هناك نقص في لاعبي الهجوم، وخاصة الأجنحة، من بين أولئك الذين أحدثوا الأمواج في يوهان كرويف أرينا.

كان جاستن كلويفرت، الفائز السابق في "NXGN" آخر من ظهر، حيث سجل 13 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 56 مباراة قبل أن يغادر إلى روما في 2019.

لكن ربما سيتغير ذلك في القريب العاجل، حيث يضم فريق أياكس للشباب مجموعة من المهاجمين الواعدين، بما في ذلك ناسي يونيفار، وكريستيان راسموسين، وآخرين.

اللاعب الذي دفع نفسه إلى مقدمة قائمة الانتظار من حيث اقتحام فريق تين هاج، هو أصغر من هؤلاء المراهقين الثلاثة.

قال جون هيتينجا مدرب فريق أياكس للشباب في تصريحات مع "جول GOAL": "أعتقد أن هناك ما يكفي من المواهب ليتم تصعيدها إلى الفريق الأول".

وأضاف "آخر من نجح في الاختراق، أو على الأقل اللعب في الفريق الأول عدة مرات، هو أموريخو فان أكسل دونجن".

Amourricho van Axel Dongen!!



❤️ for the game & ❤️ for his family#AjaxO17 pic.twitter.com/7ImMkuUN00 — AFC Ajax (@AFCAjax) October 5, 2019

برز فان أكسل دونجن على مدار الـ18 شهرًا الماضية كواحد من جواهر أكاديمية أياكس، حيث أثار اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا إعجاب جميع الذين رأوه يلعب أو يتدرب في مركز تدريب "Toekomst".

عضو في نظام شباب النادي منذ 2013، إبداع الجناح وسرعته مبهجة للمشاهدة، وأداؤه في 2020-21 أكسبه بالفعل كأس عبد الحق نوري، الذي يُمنح كل عام لأفضل لاعب في أكاديمية أياكس.

جرافنبرخ ويونيفار ودي ليخت وكريستيان إريكسن، جميعهم سبق لهم الفوز بالجائزة، ما يضع فان أكسل دونجن في مكانة مميزة، على الرغم من أن أول من ألهمه كان أسطورة أخرى في أياكس، وهو كلارينس سيدورف.

قال الشاب لصحيفة "Trouw" الهولندية: "إنني أتطلع إليه كثيرًا، وجهتني والدتي إليه، ثم بدأت في التعرف عليه من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو، لقد كان لاعب كرة قدم جيدًا، لكنه كان أيضًا شخصًا جيدًا".

كشف أوتمار، والد فان أكسل دونجن، لأياكس شوتايم بعد أن حصل ابنه على كأس أفضل لاعب في أكاديمية أياكس في يونيو: "لقد أرسل (سيدورف) إليه رسالة عبر Instagram قال فيها إن آمو بخير وإنه يجب أن يستمر على هذا النحو".

وأضاف: "كانت تلك لحظة سعيدة حقًا، أحب أموريخو ذلك حقًا، وهو ما يحفزه على الاستمرار في التحسن".

اتخذ فان أكسل دونجن خطواته الكروية الأولى في أكاديمية "Zeeburgia" الشهيرة.

مقرها في أمستردام، وتساعد في تطوير عدد من اللاعبين المحترفين، على الرغم من أن فان أكسل دونجن لم يكن في البداية بالمستوى المطلوب وتم سحبه من النادي.

لم يظهر على رادار أياكس حتى لعب مع فريق الهواة "OSV"، عندما لاحظ الكشافة انفجاريته وثقته أثناء حمل الكرة.

من هناك ، خضع لفترة اختبار في عملاق الدوري الهولندي، قبل أن ينضم رسميًا إلى النادي جنبًا إلى جنب مع صديقه جابرييل ميسيهوي، وهو نفسه نجم محتمل في المستقبل.

بدأ فان أكسل دونجن، الذي يلعب في الغالب في الجانب الأيسر، في تخطي فرق الفئات العمرية المختلفة، مما جذب انتباه عدد من أندية النخبة في أوروبا في هذه العملية.

قدم كل من تشيلسي وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند عروضًا للتعاقد مع الجناح، لكنه بدلاً من ذلك التزم بمستقبله مع أياكس، حيث وقع أول عقد احترافي له في سن 15 عامًا، قائلاً: "كان هدفي البقاء هنا بغض النظر، أريد ذلك، النجاح في أياكس".

منذ ذلك الحين، سجل فان أكسل دونجن أول ظهور له مع فريق شباب أياكس، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الهولندي، مقدمًا تمريرة حاسمة، قبل أن يسجل بنفسه في ظهوره الثاني بعد خمسة أيام.

هذا الموسم، قاد أياكس خلال حملته في دوري أبطال أوروبا للشباب، وسجل أربعة أهداف في خمس مباريات لجذب انتباه تين هاج، الذي منحه أول مباراة مع الفريق الأول في ديسمبر.

هذه واحدة من ثلاث مباريات مع الفريق الأول لعبها الآن فان أكسل دونجن، ومن المتوقع أن يحصل على المزيد من الفرص بمجرد تعافيه من الإصابة في الكاحل التي أبعدته عن الملاعب خلال الشهر الماضي.

يقول هيتينجا: "يتمتع أموريخو بالكثير من الإمكانات، لديه توقعات عالية من نفسه".

وأضاف: "إنه فتى يصنع الفارق، لديه شخصية عظيمة، لكن يمكنه الركض في الخارج والداخل، ولديه القوة".

وتابع: "إنه فتى في مهمة، يعرف ما يريد ويدرك تمامًا الخطوات التي يجب عليه اتخاذها".

وأكمل: "إنه يتدرب من حين لآخر مع الفريق الأول، حيث يمكنك أن ترى أنه يواجه تحديًا لأن كل شيء يتحرك بشكل أسرع".

واختتم هيتينجا: "يمكنك أن ترى أنه لاعب موهوب، الأضواء الآن عليه".

أصبحت تلك الأضواء أكثر إشراقًا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، عندما أدى بيع ديفيد نيريس والفشل في التوقيع مع بديل إلى ترك أياكس بعيدًا قليلًا عن امتلاك العمق على الأطراف.

وبتواجد فان أكسل دونجن، كان بإمكان تين هاج أن يملك بالفعل حلًا لتلك المشكلة، بالإضافة إلى لاعب يمكنه التغلب على اتجاه نجوم أكاديمية أياكس مؤخرًا من خلال الازدهار على الجناح.