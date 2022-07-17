"إل شيرينجيتو" يسخر من تعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي "الراقص"

ليفاندوفسكي لم يسلم من سخرية الإعلام الإسباني

يبدو وأن صفقة انتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى فريق برشلونة ستنال نصيبها هي الأخرى من السخرية المعتادة من الإعلام الإسباني.

وكان المهاجم البولندي قد انضم لكتيبة المدرب تشافي هيرنانديز من صفوف بايرن ميونخ بصورة رسمية يوم أمس، بعدما أعلن الفريق الكتالوني ضم اللاعب أخيرًا وبعد طول انتظار.

الأمر الذي جعل صفحة برنامج "إل شيرينجيتو" تنشر تغريدة ساخرة من اللاعب، وتم الرد عليها بعد إعادة نشرها من المذيع جوسيب بيدريرول الذي سخر هو الآخر من ليفاندوفسكي.

ماذا حدث؟

يبدو وأن انتقال روبرت ليفاندوفسكي لصالح نادي برشلونة لا يعجب البعض ممن يعملون في الإعلام الإسباني.

حيث نشرت صفحة برنامج "إل شيرينجيتو" فيديو قديم قد سبق وأن نشره المهاجم البولندي وهو يحاول الرقص على أنغام الموسيقى.

وكتب في التغريدة التي نشرت عبر موقع تويتر: "استمتعوا بها، كوليز".

فيما أعاد الإعلامي الشهير جوسيب بيدريرول المحسوب على فريق ريال مدريد تلك التغريدة وعلق عليها: "توقيع رائع له".

لماذا يتم السخرية من ليفاندوفسكي؟

السخرية تأتي بسبب رؤية بعض الجماهير الخاصة بريال مدريد أن صفقة انتقال المهاجم البولندي إلى برشلونة ليست ناجحة ولكنها ستضر الفريق الكتالوني.

حيث أن نجم العملاق البافاري السابق وصل سنه إلى 33 عامًا، ولم يتبق له الكثير ليشاركه مع برشلونة في أعلى المستويات، في حين أن تطلعات البلوجرانا في الموسم المقبل هي المنافسة على كافة الألقاب.

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