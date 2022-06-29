آل الشيخ يُعلن عن ودية بين الهلال وألميريا في بريطانيا

مواجهة بين ألميريا وبطل الدوري السعودي استعدادًا لريال مدريد

أعلن المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن إقامة مباراة ودية تجمع بين فريقه والهلال السعودي بطل الدوري.

الهلال توّج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين مؤخرًا، بعد الفوز على الفيصلي في مباراة الجولة 30 "الأخيرة"، وتعادل الاتحاد أمام الباطن، ليتفوق الأزرق بفارق نقطتين.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن المواجهة التي ستجمع بين ألميريا والهلال.

رئيس الهيئة العامة للترفيه نشر صورة تجمع بين نجوم ناديي الهلال وألميريا عبر التغريدة، والتي كُتب عليها موعد المباراة، لتقام يوم 7 أغسطس المقبل.

وعلق تركي آل الشيخ على الصورة التي نشرها بالآتي: "مباراة الأبطال، قريبًا في بريطانيا، مبروك للزعيم".

مباراة الابطال .. قريباً في بريطانيا ❤️💙



مبروك للزعيم 💙 pic.twitter.com/w28ERmQHrp — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 27, 2022

ومن المقرر أن يبدأ ألميريا مشواره في الدوري الإسباني، بمواجهة فريق ريال مدريد حامل لقب الدوري، يوم 14 أغسطس المقبل.

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ونجح ألميريا في العودة إلى الدرجة الأولى بالدوري الإسباني، منذ آخر مشاركة له بها موسم 2014-2015، حيث ظل الفريق في دوري الدرجة الثانية حتى عاد الموسم المقبل 2022-2023.