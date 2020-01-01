اليويفا يضع تدابير صارمة لمواجهة كورونا في دوري أبطال أوروبا

كرة القدم مثل أعلى ويجب أن يلتزم الجميع..

مع اقتراب منافسات دوري أبطال أوروبا، يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاستعدادات للتدابير الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه بين الأندية المختلفة.

ومن المقرر أن تُقام منافسات دوري الأبطال في مدينة لشبونة بالبرتغال، بينما ستقام منافسات الدوري الأوروبي في كولن بألمانيا، مع وجود مباريات إياب ثمن النهائي ستقام في بلدان الفرق بصورة تقليدية.

آخر التقارير الصحفية كشفت أن يويفا قد قرر تعيين مسؤول طبي عن اختبارات كورونا لكل فريق مع إقامة اختبارات للاعبين قبل 48 ساعة من رحلتهم، إلى جانب تواجد طبيب مسؤول عن النظافة في الملاعب.

المزيد من الفرق

وبمجرد وصول الأندية إلى البرتغال وألمانيا فلن يتسنى لهم العودة مجددًا إلى دولهم إلا بعد التأكد من خلوهم تمامًا من فيروس كورونا، كما سيتم قياس درجات حرارة اللاعبين بصورة دورية قبل المباريات.

10 دقائق ستفصل بين وصول كل فريق والآخر للحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي، مع التأكيد والإصرار على أهمية ارتداء الأقنعة لكل من على دكة البدلاء وخارج أرض الملعب بشكل عام.

في النهاية، سيتم تقسيم الملعب ككل إلى 4 مناطق لضمان التباعد الاجتماعي، وسيتم عقد المؤتمرات الصحفية للمدربين واللاعبين عبر الإنترنت، ولن يسمح بوجود كاميرات في غرف خلع الملابس.

الجدير بالذكر أن كل فريق سيسمح له بإجراء 5 تبديلات بنفس الطريقة التي سارت بها الأمور في الدوريات منذ مايو الماضي لتقليل الضغط على اللاعبين.