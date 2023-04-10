"اليوم يُرد إليك ما قُلته".. مشجعو فالفيردي يهاجمون عائلة بايينا على إنستجرام

أليكس بايينا يتعرض لهجمات إلكترونية من محبي فالفيردي

بدأت المضايقات تلاحق أليكس بايينا لاعب فياريال الذي اتهم فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد بالاعتداء عليه.

وقدم بايينا أمس الأحد شكوى في مركز الشرطة ضد الأوروجوياني فيدي فالفيردي الذي يتهمه لاعب فياريال بالاعتداء عليه عقب مباراة الفريقين بلكمه في وجهه.

وبدأت الجماهير الأوروجويانية كما تقول صحيفة "كوراترو" الإسبانية حملة إلكترونية ضد بايينا التي أهانته على صورة مع نجلته -كما يُعتقد- منذ يونيو الماضي.

وتنوعت العبارات المسيئة على الصورة بين سب اللاعب ونجلته "فأرين في مسبح". وبين توجيه إهانة للطفلة الصغيرة "هل هي ابنتك أم شقيقتك؟ يا لها من بائسة، الآن ستعرف ما رددته لفالفيردي؛ ما قلته سيُرد لعائلتك".

وكانت التقارير الصحفية قد قالت إن لاعب فياريال أهان فيدي في مباراة الفريقين في الكأس وفي مباراة يوم السبت وقال له: "ابك الآن على نجلك الذي لن يولد" في إشارة للصعوبات التي تواجهها زوجته خلال حملها الثاني. وهو ما نفاه بايينا جملة وتفصيلًا.