اليوم.. بدء التحقيق مع برشلونة بسبب جافي!

النادي الكتالوني مطمئن حيال هذا الملف

من المفترض أن تتم مباشرة شكوى نادي إلتشي في حق برشلونة بسبب إشراك اللاعب جافي في مباراة الفريقين في الدوري الإسباني، وذلك بدءا من اليوم.

الرابطة عينت محققا للتواصل مع إلتشي والتحقيق مع برشلونة وكذلك مراسلة الاتحاد الإسباني والرابطة بالنتائج كافة.

ولا ينتظر أن يأتي القرار سريعا بل سيمتد لبضعة أيام، وهذا هو السير الاعتيادي للأمر.

إلتشي من طرفه باشر شكواه بشأن مشاركة جافي مستندا إلى اللائحة التي تقول إن أي لاعب يتم تعليق اعتمادات مشاركته مع فريقه في موسم كروي واحد، لا يصلح أن يلعب بعد ذلك في أي مباراة لنفس الفريق في الموسم ذاته.

برشلونة يستند إلى أن اعتمادات جافي لم تنته، وإنما تمت العودة لعقده القديم مع فريق الشباب فقط، وهو ما يعرقل البناء على تلك اللائحة التي أسند عليها إلتشي شكواه.