فيديو | حادث في اليوم الوطني ومحاولة استفزاز هلالية .. بيتروس يصدم سيارة سعودي ويتفاجأ بالرد

اللاعب البرازيلي تعامل مع الموقف بهدوء شديد..

في خضم الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، التي ملأت شوارع المملكة ليلة أمس الأحد، تعرض البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب النصر الأسبق والأخدود الحالي، لحادث سيارة بسيط، لكن المثير هو ما حدث ما بعده.

المملكة العربية السعودية تحتفل اليوم الموافق 23 من سبتمبر من كل عام بذكرى توحيد االمملكة وتأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-.

وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لبيتروس وقد صدم بسيارته السيارة التي أمامه، لكن دون أن يتعرض أي من الأشخاص أو السيارتين لأي ضرر.

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وقبل التأكد من سلامة السيارتين، طالب السعوديون الموجودون في محيط الحادث من صاحب السيارة الأمامية الصفح عن اللاعب البرازيلي، مرددين "سامحه .. سامحه، ما فيها شيء!"، وهو ما تم بالفعل.

لكن الشخص مصور المقطع تعمد استفزاز بيتروس، إذ توجه له مرددًا: "الهلال هو الملك" باللغة الإنجليزية، لكن اللاعب تعامل بهدوء مع الحادث ومع محاولة الاستفزاز، إذ أخرج هاتفه لتصوير الموقف فقط.

يذكر أن بيتروس صاحب صولات وجولات من الاستفزاز مع الهلاليين منذ فترة وجوده في النصر، الذي لعب له خلال الفترة من صيف 2018 وحتى صيف 2021.