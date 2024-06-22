العملاق البافاري يرفض الاستسلام ويقدم عرضه

يرفض بايرن ميونخ الاستسلام في خطته للتعاقد مع التركي هاكان شالهان أوغلو، لاعب إنتر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت شبكة "TRT Spor" التركية، أن البايرن يتمسك بضم شالهان أوغلو من أجل تعزيز خيارات المدرب الجديد فينسنت كومباني في خط الوسط، وينتظر الرد النهائي من النيرازوري بشأن هذه الصفقة.

وكان النجم التركي الذي انضم إلى إنتر مجانًا في صيف 2021 قادمًا من الغريم ميلان، قد وقع مؤخرًا على عقد جديد مع النيراتزوري ليستمر بين صفوفه حتى صيف 2027.

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وتشير تقارير صحفية، إلى أن اللاعب التركي رفض عرضًا ضخمًا من أحد أندية الدوري السعودي براتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو، ولن يفكر في أي خطوة مستقبلية إلا بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تركيا في اليورو.

وأشارت الشبكة، إلى أن بايرن ميونخ عرض على شالهان أوغلو (30 عامًا)، عقدًا مدته 4 سنوات مع راتب سنوي قيمته 8 ملايين يورو، بخلاف المكافآت، بينما ترفض إدارة النيرازوري فكرة التفاوض على رحيله، حيث يعتبر من الأعمدة الأساسية للفريق.

إلا أن "TRT Spor"، أكدت أن الإنتر طلب من البافاريين الحصول على 60 مليون يورو من أجل إطلاق سراح شالهان أوغلو، مع إمكانية إغلاق الصفقة مقابل حوالي 50 مليونًا، ولا يزال يتعين التحقق من الأرقام.

يذكر أن شالهان أوغلو، قدم موسمًا استثنائيًا مع إنتر، حيث شارك في 40 مباراة بجميع المسابقات، وساهم في 18 هدفًا (سجل 15 وصنع 3)، بينما يظهر بشكل مميز مع منتخب تركيا في بطولة يورو 2024.