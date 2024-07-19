بعد "ذئاب" اليورو .. عمالقة تركيا تطارد ميريح ديميرال والأهلي يطالب بمبلغ كبير!

هل يلحق ديميرال بزميله ماكسيمين إلى تركيا؟

لم يكد نادي فنربخشة التركي، ينتهي من إجراءات ضم الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين من الأهلي، حتى أشعل رغبة الأتراك في حسم صفقة جديدة من قلعة الراقي، عن طريق مراقبة المدافع الدولي ميريح ديميرال.

وكان ديميرال حديث الساعة في بلاده، بعدما لعب دورًا بارزًا في قيادة تركيا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، بعد أداء دفاعي متميز، كلّله بإحراز هدفين في شباك النمسا، في دور الـ16، ليرفع إشارة الذئب بأصابعه.

وتسبب هذا الأمر في قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بإيقاف ديميرال مباراتين رسميتين تحت مظلة يويفا، ليغيب عن مباراة هولندا، في ربع نهائي البطولة، وهي الواقعة التي أثارت غضبًا عارمًا بين الأتراك، بداعي براءة مدافع الأهلي من القيام بإشارة سياسية تتعمد الإساءة للمنافس، وأن الإشارة ترمز إلى الذئاب التي تحتل مكانة في الثقافة التركية، ولا علاقة لها بتنظيم الذئاب الرمادية اليميني المتطرف، الذي يحظر تداوله في دول مثل النمسا وفرنسا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأفاد الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، بأن ناديي بيشكتاش وفنربخشة التركيين، يرغبان في التعاقد مع ميريح ديميرال، ويفكران في اتخاذ إجراءات ملموسة لضم اللاعب في حالة موافقة الأهلي على إعارته مع دفع جزء من الراتب، إلا أن النادي السعودي يفضل فكرة بيع عقد اللاعب بصورة نهائية، حال الموافقة على رحيله.

وفي هذا السياق، أوضحت صحيفة "فاناتيك" التركية، أن إدارة بيشكتاش تواصلت مع الأهلي بالفعل، للاستفسار بشأن إمكانية التعاقد مع ديميرال، لتضع إدارة الأهلي، مبلغ 15 مليون يورو، مقابل الموافقة على بيع عقد اللاعب، وهو الأمر الذي تم اعتباره مكلفًا من قِبل النادي التركي، رغم أن اللاعب انتقل إلى صفوف الراقي، قادمًا من أتالانتا الإيطالي، مقابل 16.5 مليون يورو، كما يتقاضى اللاعب راتبًا يقدر بحوالي 10 ملايين يورو سنويًا، مع ارتباطه بعقد حتى صيف 2026.