من اليورو إلى دوري روشن .. دي بروينه يستسلم لإغراء الوفد السعودي والقرار بيد مانشستر سيتي!

تطور مفاجئ في الأحداث..

في تطور مفاجئ للأحداث، لا يزال الدولي البلجيكي كيفين دي بروينه، نجم مانشستر سيتي، يترك الباب مفتوحًا أمام فكرة انتقاله إلى دوري روشن السعودي، رغم تصريحه السابق بالبقاء مع النادي الإنجليزي.

وكان دي بروينه، قد أطلق تصريحًا منذ أيام، بأنه قرر البقاء في مانشستر سيتي خلال الموسم المُقبل، مضيفًا أن مايكل إيمانالو، المدير الرياضي في رابطة دوري المحترفين السعودي، التقى به في كأس العالم للأندية، ولكنه لم يتحدث معه بشأن الانتقال إلى دوري روشن، مضيفًا أنه إذا تلقى عرضًا باهظًا، فإنه سيقيّم الأمر بما يعود إليه وأطفاله وأحفاده.

ورغم تصريح دي بروينه، إلا أن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، كشف عن اجتماع النجم البلجيكي مع الوفد القادم من صندوق الاستثمارات العامة، من أجل التفاوض على إمكانية رحيله عن مانشستر سيتي، مع تبقي عام وحيد في عقده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "تم التوصل لاتفاق شفهي بين نادي الاتحاد ودي بروينه، حيث تحدث وفد من صندوق الاستثمارات العامة، وبعض ممثلي النادي مع اللاعب الذي أعلى موافقته على الانتقال، والآن الأمر متروك للأندية، ومانشستر سيتي منفتح على السماح له بالرحيل.

وارتبط اسم دي بروينه برغبة العديد من الأندية السعودية، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي، مثل النصر والقادسية، فيما غادر اللاعب، بطولة كأس أمم أوروبا 2024، مع منتخب بلجيكا، بعد الخسارة أمام فرنسا بهدف نظيف في دور الـ16 من اليورو.