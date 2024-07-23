"لم يفاجئني في اليورو" .. جوارديولا يقدم لاعبه على نجوم ريال مدريد بسباق الكرة الذهبية

المدرب الإسباني يتحدث بصراحة قبل جولة الولايات المتحدة

أبدى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تحمسه لترشيح لاعبه الإسباني رودري، لجائزة "البالون دور" بعد موسم مميز قدمه مع الفريق ومنتخب بلاده.

وساهم رودري بشكل مؤثر في فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي، بينما قاد منتخب إسبانيا للفوز ببطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024" وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وقال جواديولا في تصريحات للصحفيين قبل مواجه سيلتيك الودية في نورث كارولينا: "لا أستطيع أن أنكر مدى سعادتي بتواجد رودري في السباق على الكرة الذهبية. إنه أمر رائع بالنسبة له ولعائلته وأصدقائه وبالطبع مانشستر سيتي، نحن فخورون جدًا به".

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وأضاف: لم يفاجئني أبدًا المستوى الذي يقدمه مع إسبانيا في اليورو، إنه يلعب بهذا الشكل منذ سنوات عديدة. لديه اتساق وثبات مبهر".

وتابع: "رودري، إيمريك لابورت، فيران توريس، كانوا معًا على منصة التتويج باليورو وأنا سعيد من أجلهم".

وأردف: "هناك عدد قليل من المرشحين لجائزة الكرة الذهبية من ريال مدريد ومانشستر سيتي. وسأكون سعيدًا للغاية إذا فاز لاعب من فريقي بهذه الجائزة الكبرى".

ويخوض مانشستر سيتي عددًا من المباريات الودية خلال جولة في الولايات المتحدة، تبدأ بمواجهة سيلتيك الاسكتلندي، ثم يلتقي ميلان في نيويورك، برشلونة في أورلاندو، وأخيرًا المنافس الإنجليزي تشيلسي في كولومبوس، بولاية أوهايو.