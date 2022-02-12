أليماني يكشف موقف برشلونة من هالاند وكواليس رحيل ميسي

ألقى ماتيو أليماني مدير كرة القدم في برشلونة، حديثًا غير رسميًا لطلاب جامعيين من إحدى الجامعات البريطانية الرياضية، تحدث فيه عن العديد من القضايا الحالية والمستقبلية الخاصة بالنادي الإسباني.

وتحدث أليماني خلال هذا اللقاء، عن إمكانية التوقيع مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، والوضع الاقتصادي للنادي في الوقت الحالي.

ولم يفوت الفرصة كذلك لفتح ملف رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الصيف الماضي، وانتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان.

ماذا قال أليماني عن هالاند؟

مدير الكرة في برشلونة قال عن ضم هالاند:"لا يمكنني التحدث عن أسماء، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن برشلونة لا يزال واحدًا من أفضل الأندية في العالم".

وأضاف:"هدفنا دائمًا أن نكون أكثر تنافسية، نحن نعمل بجد ونحاول تحليل كل موقف، التعاقد مع لاعب يختلف عن تعيين أي نوع آخر للموظفين بسبب الشؤون المالية"

وأما عن رأيه في تشافي:"يؤدي بشكل جيد للغاية في الأشهر القليلة الأولى له، نحن سعداء جدًا بعمله، كان حاسمًا في قرارات التعاقدات الشتوية، ومع هذا الفريق الذي نمتلكه لا أتوقع عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، ستكون كارثة".

ماذا عن رحيل ميسي؟

وفيما يتعلق برحيل ميسي قال أليماني:"رحيله لم يكن مفاجأة للأسف، الطريقة الوحيدة لاستمراره كانت صفقة CVC ولم نرغب في اللجوء لذلك".

وأضاف:"قررنا أن النادي أعلى من أي شخص رغم فقداننا الكثير من النواحي التجارية بعد رحيل ميسي".

وتابع:"إذا كان علينا بيع أي لاعب بسبب مشاكل مالية، سيكون اللاعبون من أكاديمية لا ماسيا هم الخيار الأخير لنا، لأنهم مستقبل هذا النادي".