اليماني يكشف مصير دي يونج، وموقف برشلونة من ليفاندوفسكي والصفقات!

ماتيو اليماني المدير الرياضي لنادي برشلونة يتحدث عن فرينكي دي يونج وروبرت ليفاندوفسكي وسوق الانتقالات الصيفية.

أكد ماتيو اليماني المدير الرياضي لنادي برشلونة أن إدارة النادي لم تتخذ أي قرارات تخص مستقبل العناصر الحالية للفريق.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح "موفيستار"، وأكد خلالها أن الحديث عن روبرت ليفاندوفسكي وأي لاعب مرتبط بعقد مع فريق آخر هو أمر لا يفضله.

وقال اليماني: "لا يوجد أي شيء تم مع ليفاندوفسكي، لدينا الكثير من الاحترام مع كل اللاعبين الذين لديهم عقود مستمرة مع أنديتهم".

وأضاف: "سوق الانتقالات سيبدأ بنهاية الموسم، وأتمنى أن نحقق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا، والآن لا أفضل أن أتحدث عن السوق".

وأكمل عن دي يونج: "لم نتخذ أي قرارات بشأن الفريق الحالي حتى الآن، فرينكي لاعب مميز للغاية ويملك الكثير من الجودة وهو هام للفريق".

وأردف: "نحن مرتبطون باللعب المالي النظيف، لكن يجب أن نتحلى بالصبر، لدينا وضوح في نقطة تقوية الفريق، نريد التنافس على الألقاب في العام القادم".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن دي يونج سيرحل عن برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية لدعم الفريق ماديًا.