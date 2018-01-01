اليعقوبي يعود للوحدات الأردني بعد راحة أسبوعين

آية العاروري

وصل مساء أمس الجمعة المدير الفني لنادي الوحدات الأردني، التونسي قيس اليعقوبي، إلى الأردن عائدًا من موطنه تونس بعد أن قضى إجازة خاصة امتدت لأسبوعين.

وكان في استقباله عدد من أعضاء لجنة العلاقات العامة وعضو مجلس إدارة الوحدات السيد إياد الشملتي.



وسيتواجد اليعقوبي مع الفريق بالتدريبات الذي سيبدأ مساء اليوم السبت عند الساعة الثالثة بتوقيت عمان على ملعب النادي في منطقة غمدان.

يذكر بأن ادارة نادي الوحدات لم تعلن عن اي صفقة تعاقدات حتى اللحظة تماشياً مع رغبة اليعقوبي الذي اعلن سابقاً بأن ‏التكتم على الصفقات نصف الطريق لبلوغ المأمول.